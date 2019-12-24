Начинает работу онлайн-кинотеатр с легальным украинским кино

Новый украинский онлайн-кинотеатр «Такфликс» начинает работу в тестовом режиме 1 января 2020 года. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве.

Первым фильмом на платформе станет «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка, сообщает NV.ua . Лента появится 31 декабря в 20:20 по Киеву. Цена онлайн-билета — 50 гривен (4,5 рубля — ред.). В ближайшие полгода платформа будет выпускать один фильм в месяц.

«Такфликс» будет работать как стриминговая платформа легального просмотра фильмов украинского производства. На начальном этапе кураторы платформы делают акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства последних лет.

Он будет отличаться от других онлайн-кинотеатров системой оплаты: зрители смогут без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм. Половину прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма, а в будущем кураторы планируют создать отдельный раздел для краудфандинговых кампаний в поддержку кинопроизводства.

Основательницей «Такфликс» является украинский кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан.