Начинает работу онлайн-кинотеатр с легальным украинским кино
Новый украинский онлайн-кинотеатр «Такфликс» начинает работу в тестовом режиме 1 января 2020 года. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве.
Первым фильмом на платформе станет «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка, сообщает
«Такфликс» будет работать как стриминговая платформа легального просмотра фильмов украинского производства. На начальном этапе кураторы платформы делают акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства последних лет.
Он будет отличаться от других онлайн-кинотеатров системой оплаты: зрители смогут без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм. Половину прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма, а в будущем кураторы планируют создать отдельный раздел для краудфандинговых кампаний в поддержку кинопроизводства.
Основательницей «Такфликс» является украинский кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан.