Видеофакт. Дипломаты из посольств Британии и США поздравили белорусов с Рождеством

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Накануне протестантского и католического Рождества сотрудники американского и британского посольств поздравили белорусов.

Рождественская песня на белорусском и русском языках появилась на аккаунте посольства США в Фейсбуке. Для поздравления они выбрали песню Deck the Halls, написанную в 1862 году. Первую строку колядки спела временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.

На пару дней раньше свое поздравление белорусам записали сотрудники посольства Британии.
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Тэги: протестанты католики протестантизм Католическая церковь Рождество Персона: Дженнифер Мур

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