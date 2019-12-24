Видеофакт. Дипломаты из посольств Британии и США поздравили белорусов с Рождеством

Накануне протестантского и католического Рождества сотрудники американского и британского посольств поздравили белорусов.

Рождественская песня на белорусском и русском языках появилась на аккаунте посольства США в Фейсбуке. Для поздравления они выбрали песню Deck the Halls, написанную в 1862 году. Первую строку колядки спела временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.

На пару дней раньше свое поздравление белорусам записали сотрудники посольства Британии.