Беларусь накрыли атмосферные фронты — объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В среду, 25 декабря, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

Будет облачно и дождливо. В некоторых регионах сгустится туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температурный максимум составит +2..+7°С.

В столице будет сыро, пройдут дожди. В разных районах сгустится туман. Ветер переменных направлений умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +4..+6°С;
  • днем +4..+6°С;
  • вечером +4..+6°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели в туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода

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