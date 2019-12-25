В Беларуси пропал молодой мужчина из Кузбасса

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В Беларуси ведется поиск 37-летнего гражданина России Петра Липатникова, о судьбе которого гнсколько дней ничего не известно.

Как сообщается, молодой мужчина приехал из Кемерово в Беларусь на заработки. Он проживал в Минске в хостеле (улица Севастопольская, 103).

В понедельник, 23 декабря, Петр позвонил родным и сообщил, что находится возле ресторана KFC на автовокзале, после чего перестал выходить на связь.

До настоящего времени родственники ничего не знают о его местонахождении.
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Тэги: пропал человек Персона: Петр Липатников Город: Минск

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