В Беларуси пропал молодой мужчина из Кузбасса

В Беларуси ведется поиск 37-летнего гражданина России Петра Липатникова, о судьбе которого гнсколько дней ничего не известно.

Как сообщается, молодой мужчина приехал из Кемерово в Беларусь на заработки. Он проживал в Минске в хостеле (улица Севастопольская, 103).

В понедельник, 23 декабря, Петр позвонил родным и сообщил, что находится возле ресторана KFC на автовокзале, после чего перестал выходить на связь.

До настоящего времени родственники ничего не знают о его местонахождении.