Самым дорогим артистом на территории России в период новогодних корпоротивных праздников является народный артист России Юрий Антонов.

Певец и автор песен музыкальное образование получил в Молодечно.

Как рассказал «МК» продюсер Евгений Морозов, через которого проходят многие «звездные» заказы на корпоротивы богатых людей, на сегодня в России уже сформировался топ-5 самых высокооплачиваемых артистов: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин.

Однако, подчеркнул он, «не надо путать два выступления в год и сто выходов на сцену, как это бывает у первой пятерки».

В то же время, продюсер вспомнил Юрия Антонова, которого, по его словам, «все хотят».

«Все мечтают ему заплатить 250 тыс. долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!» Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — . Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом».