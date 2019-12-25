Юрий Антонов отказывается выступать на «ёлке» у толстосумов даже за четверть миллиона долларов
Самым дорогим артистом на территории России в период новогодних корпоротивных праздников является народный артист России Юрий Антонов.
Певец и автор песен музыкальное образование получил в Молодечно.
Как рассказал
Однако, подчеркнул он, «не надо путать два выступления в год и сто выходов на сцену, как это бывает у первой пятерки».
В то же время, продюсер вспомнил Юрия Антонова, которого, по его словам, «все хотят».
«Все мечтают ему заплатить 250 тыс. долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!» Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — . Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом».