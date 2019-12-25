Семашко: Беларусь может заняться московским мусором

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План сотрудничества Беларуси и правительства Москвы подписан 24 декабря в российской столице.

Фото pixabay.com

«В частности, стороны договорились проводить совместные мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах. К примеру, в 2021 году будут организованы Дни Москвы в Республике Беларусь, а в 2022-м — Дни Минска в Москве», — сообщила пресс-служба мэра Москвы.

План сотрудничества подписан в рамках заседания рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и Москвы.

«Мы готовы сегодня предложить новые образцы коммунальной техники, продолжать поставку пассажирской техники, а также насыщать прилавки российской столицы доступным качественным продовольствием», — заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, слова которого приводит белорусское посольство в РФ.

Глава дипмиссии Владимир Семашко отметил, что Беларусь практически не участвует в реализации московской программы по сбору и утилизации мусора. При этом Беларусь производит всю необходимую технику, а также обладает технологиями переработки мусора.

«Мы готовы под ключ строить мусороперерабатывающие заводы и поставлять необходимую технику», — предложил посол.

По его мнению, белорусская сторона недостаточно участвует и в программе по переоснащению городского транспорта Москвы.

Он отметил, что белорусские предприятия производят всю линейку пассажирского транспорта: трамваи, в том числе скоростные, электробусы, автобусы на различных видах топлива, электропоезда и т.д.

При этом выпускаемые в Беларуси электробусы эффективнее тех, которые сейчас закупаются Москвой, заявил Семашко.

Беларусь, по его словам, также готова участвовать в строительстве дорожных развязок и жилья.

Семашко также заявил, что разработанная двумя странами интеграционная дорожная карта в сфере агропромышленного комплекса позволит снять проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок.

Пресс-служба мэра российской столицы отмечает, что Беларусь «уже много лет занимает четвертое место по объемам взаимной торговли среди зарубежных партнеров Москвы». В прошлом году товарооборот составил 7,3 млрд долларов.

За девять месяцев 2019 года объем продовольственных поставок в российскую столицу увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,3 млрд долларов. Белорусские товары реализуют 219 специализированных магазинов.

В распоряжении комплекса сельского хозяйства Москвы есть 3,7 тыс. единиц техники белорусского производства, Мосгортранс использует 362 единицы техники из Беларуси, в том числе 69 автобусов и 195 троллейбусов.

В 2019 году зарегистрировано 1.107 браков с участием граждан Беларуси. Это 9,4% общего количества бракосочетаний с иностранцами и 1,4% общего числа браков в Москве.
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Тэги: мусор Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Семашко

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