В Кремле ответили на гневные тирады Лукашенко

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В Москве внимательно следили за интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову.

Фото pixabay.com

Так, как пишет gazeta.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны со словами официального белорусского лидера о том, что Беларусь и Россия находятся на этапе «раздорожья».


Лукашенко назвал проплаченными акции оппозиции против интеграции

«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — заявил он.

Он также отметил, что в настоящее время страны обсуждают различные вопросы, в том числе касательно дорожных карт, связанных с процессом интеграции двух государств.

По словам Пескова, Москва и Минск все еще не согласовали ряд вопросов, но это не говорит о кризисной ситуации.

Вместе с тем, отметил представитель Администрации президента РФ, в настоящее время уровень интеграции настолько высок, что сложно будет избежать каких-то «шероховатостей».
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство интервью с Лукашенко Персона: Дмитрий Песков

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