В Кремле ответили на гневные тирады Лукашенко
В Москве внимательно следили за интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову.
Так, как пишет
«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — заявил он.
Он также отметил, что в настоящее время страны обсуждают различные вопросы, в том числе касательно дорожных карт, связанных с процессом интеграции двух государств.
По словам Пескова, Москва и Минск все еще не согласовали ряд вопросов, но это не говорит о кризисной ситуации.
Вместе с тем, отметил представитель Администрации президента РФ, в настоящее время уровень интеграции настолько высок, что сложно будет избежать каких-то «шероховатостей».