Под Полоцком разбился «БМВ»: один человек погиб, двое — в больнице

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Полоцком районе утром в католическое Рождество.

Фото Следственного комитета

Как сообщили в Следственном комитете, компания из двух парней и двух девушек ехала на «БМВ» по трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии.

На 117-м км водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В аварии погиб 17-летний парень, две пассажирки и водитель с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

По данному факту, как сообщили в Следственном комитете, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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Тэги: ДТП Город: Полоцк

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