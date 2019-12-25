Макрон оказался круче Меркель

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Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона оказался в Германии выше позиций канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая на днях была признана самой влиятельной женщиной мира.

Согласно опросу Kantar Institute, французскому лидеру доверяет 57%. А главе немецкого правительства — 57%.

У Меркель уровень доверия в возрастной группе от 14 до 29 лет составил 72%. Макрону же больше всего доверяют немцы в возрастной группе старше 60 лет — 66%.

А вот рейтинг доверия Владимира Путина, как пишет rusverlag.de, составляет всего 26%.

Еще ниже показатели у британского премьера Бориса Джонсона, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа.
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Тэги: Германия Персона: Ангела Меркель Эмманюэль Макрон

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