Макрон оказался круче Меркель

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона оказался в Германии выше позиций канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая на днях была признана самой влиятельной женщиной мира.

Согласно опросу Kantar Institute, французскому лидеру доверяет 57%. А главе немецкого правительства — 57%.

У Меркель уровень доверия в возрастной группе от 14 до 29 лет составил 72%. Макрону же больше всего доверяют немцы в возрастной группе старше 60 лет — 66%.

А вот рейтинг доверия Владимира Путина, как пишет rusverlag.de , составляет всего 26%.

Еще ниже показатели у британского премьера Бориса Джонсона, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа.