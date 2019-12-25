Москва не запрещает Лукашенко покупать нефть на более выгодных условиях

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Россия не против поиска Беларусью альтернативных источников поставки нефти, заявил на брифинге 25 декабря в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


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«Это вопросы коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации», — сказал Песков, слова которого приводит радиостанция «Эхо Москвы».

«В данном случае, — отметил пресс-секретарь Владимира Путина, — мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке».

Песков также отметил, что в Кремле «со всей серьезностью воспринимают заявления главы Беларуси и внимательно знакомятся с ними».
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Песков

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