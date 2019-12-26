На трассе М1 легковушка врезалась в фуру, стоявшую на аварийке
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ДТП со смертельным исходом случилось в ночь на 25 декабря в Дзержинском районе на автодороге М1.
Примерно в половине третьего ночи легковой «Пежо», ехавший в направлении Минска, столкнулся с фурой, стоявшей на обочине с включенной аварийной сигнализацией.
В результате столкновения на месте погиб водитель «Пежо» — 22-летний житель Клецка.
На месте аварии работал следственно-оперативная группа. Граждан, которые располагают информацией по данному ДТП, просят обращаться по телефонам: +375171653116, +375295753586.
Фото Следственного комитета