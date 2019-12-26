На площадке «Газпром-центра» завершают работы по усилению свайного основания

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На строительстве самого высокого здания Минска задействовано 220 человек и 23 единицы техники.

Источник: «Газпром трансгаз Беларусь»

Возведение комплекса идет в режиме параллельного проектирования и строительства, рассказали агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. Корректировка архитектурного проекта почти завершена, готовность строительной документации составляет примерно 50 %.


Долгострой «Газпром-центр» в Минске планируют открыть до конца 2020 года

Сейчас на площадке завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито. Также выполняется основание и бетонируются фундаментные плиты, стены и колоны стилобата.

«Газпром трансгаз Беларусь» возводит в гарницах ул. Филимонова — пр. Независимости — ул. Макаёнка многофункциональный комплекс, включающий административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг.

Некоторое время стройка была заморожена, а затем возобновилась. Новой генподрядной организацией стала итальянская Rizzani de Eccher.
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Тэги: Газпром трансгаз Беларусь Газпром Центр Город: Минск

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