Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года.


Америка ищет общий язык с Лукашенко. Кремль нервно курит в сторонке

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют "последней диктатурой Европы", выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью, отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», — отмечает Foreign Policy.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.


Впишется ли Америка за Беларусь, если Кремль начнет плющить?

«Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна», — отметил тогда Лукашенко.
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Тэги: госсекретарь США Беларусь-США Персона: Джон Болтон Майк Помпео

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