Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года.

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют "последней диктатурой Европы", выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью, отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», — отмечает Foreign Policy .

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.

«Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна», — отметил тогда Лукашенко.