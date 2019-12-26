На севере Беларуси перекрыты температурные рекорды почти 40-летней давности

Очень теплым оказалось в Беларуси католическое и протестантское Рождество 2019 года.

25 декабря на севере страны, в Витебской области, обновились температурные рекорды почти 40-летней давности, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета.

Теплее всего было в Лепеле и Полоцке — 6,6 градуса выше нуля. Там перекрыты максимумы дня, зафиксированные в 1980 году (6,1 и 5,4 градуса соответственно). В Докшицах было 6,5 (5,9 в том же 1980 году), Верхнедвинске — 6,3 (6 в 2013-м), Сенно — 6 (5,3 в 1980-м).

В районе самой северной метеостанции Езерище воздух прогрелся до 5,7 градуса тепла (4,4 в 1980 году). В Витебске было плюс 5 (4,6 в 2015 году).

Повторены рекорды 39-летней давности в Шарковщине (5,3), Орше (4,6) и Борисове (5,7).

Абсолютный максимум для 25 декабря составляет 9,1 градуса выше нуля (зафиксирован в Бресте и Пинске в 2017 году).

Минувший день стал одиннадцатым с начала месяца, когда на метеостанциях страны фиксировались новые температурные максимумы (9, 11, 12, 16—19, 21—23 и 25 декабря).

Погода в эти дни не только теплая, но и дождливая. За последние двое суток (с 21 часа 23 декабря до 21 часа 25 декабря) в Высоком на западе Брестской области выпало 32 мм осадков, или 32 л воды на квадратный метр территории. Это составляет 73% месячной нормы для данного населенного пункта. В Бресте отмечено 23 мм осадков (56% декабрьской нормы), в Гродно — 20,6 (52%), в Минске — 13 (26%).

26 декабря плюсовая температура сохранится, но с тенденцией к понижению, в последующие трое суток будет около и ниже нуля, снег, мокрый снег. 30 декабря должно начаться новое потепление.