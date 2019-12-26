Крокодил растерзал 15-летнего мальчика на глазах друзей
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Животное убило подростка во время купания в реке в окрестностях малавийского города Нкотакота.
Компания молодых людей отправилась купаться на реку. Когда подростки оказались в воде, одного из них, 15-летнего Миксона Джемсона, схватил крокодил, пишет
Друзья мальчика начали звать на помощь, но когда к месту происшествия подбежали взрослые, Миксон был уже мертв.
Медики, проводившие вскрытие, заявили, что парень скончался от удушения.