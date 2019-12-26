Крокодил растерзал 15-летнего мальчика на глазах друзей

Животное убило подростка во время купания в реке в окрестностях малавийского города Нкотакота.

Компания молодых людей отправилась купаться на реку. Когда подростки оказались в воде, одного из них, 15-летнего Миксона Джемсона, схватил крокодил, пишет The Maravi Post .

Друзья мальчика начали звать на помощь, но когда к месту происшествия подбежали взрослые, Миксон был уже мертв.

Медики, проводившие вскрытие, заявили, что парень скончался от удушения.