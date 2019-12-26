Россельхознадзор просит Минсельхозпрод Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию продукции семи предприятий

Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции семи белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, просьба связана с тем, что при проведении ветеринарного контроля (в период с ноября по декабрь) при перемещении через территорию Российской Федерации поднадзорной продукции с белорусских предприятий «Бобруйский мясокомбинат», «Мясокомбинат Поставский», «Миорский мясокомбинат», «Березовский комбинат кооперативной промышленности» и «Слуцкий мясокомбинат», следующей в адреса казахстанских и киргизских получателей, выявлялась продукция — полутуши и четвертины говядины — с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения (следы срезов в местах клеймения).

«Данные факты могут свидетельствовать о том, что указанные предприятия под видом белоруской продукции поставляют продукцию третьих стран, в том числе из Украины и других государств с нестабильной эпизоотической обстановкой и не имеющих статуса по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате анализа информационных систем Россельхознадзора было установлено, что белорусские предприятия ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово» могут осуществлять реэкспорт продукции происхождения третьих стран.

В связи с этим Россельхознадзор направил белорусской стороне письмо, в котором «выразил крайнюю обеспокоенность данной ситуацией» и попросил с 30 декабря 2019 года приостановить ветеринарную сертификацию продукции (мясо говядины) производства указанных предприятий как в адрес российских получателей, так и для транзита через территорию Российской Федерации до проведения их инспекции.

Кроме того, Россельхознадзор попросил белорусскую сторону отстранить от сертификации ветеринарных врачей госветслужбы Беларуси, которые сертифицировали продукцию с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения, а также представить копии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение сырья, из которого была произведена ввозимая продукция указанных компаний, и включить их в перечень для инспекции в первом квартале 2020 года.