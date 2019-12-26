Путин забросил половину шайб в матче Ночной хоккейной лиги

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В предновогоднем матче на Красной площади также сыграли глава Минобороны РФ, губернаторы, бизнесмены и профессиональные хоккеисты, включая Буре, Могильного и Каменского.

Команда президента победила со счетом 8:5, передает 1tv.ru.

«Президент здорово сыграл. С его графиком ему тяжело, но он все равно показывает хороший хоккей», — сказал Валерий Каменский, олимпийский чемпион по хоккею.

В команде победителей Путин забросил половину шайб. На воротах соперника стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Тэги: Ночная хоккейная лига хоккей-Россия Персона: Валерий Каменский Владимир Путин Алексей Дюмин Город: Москва

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