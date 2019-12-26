Ольга Чуприс возглавила комиссию по смягчению КоАП
Для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации президента.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
В состав комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.
В рамках работы комиссии изучается как мнение госорганов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, так и граждан и субъектов хозяйствования.
Сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности осуществляется Национальным центром правовой информации. Предложения можно направлять до 24 января 2020 года.
«Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта», — подчеркивается в сообщении.
Александр Лукашенко на совещании 16 декабря раскритиковал действующий КоАП. По его словам, действующий кодекс использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций — так сложилось еще в советские времена. «А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций», — подчеркнул Лукашенко.
«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, — заявил глава государства. — Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии».
Лукашенко потребовал разработать новый Кодекс об административных правонарушениях и не менять его пять лет. Проект документа поручено внести в Администрацию президента к июлю 2020 года.
Глава Верховного суда Валентин Сукало по итогам доклада президенту 23 декабря рассказал, что в новом КоАП планируется пересмотреть некоторые санкции и правоприменительную практику.
«В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы. И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий», — считает Сукало.