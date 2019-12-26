Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца задержали днем 26 декабря.

«Павла Северинца задержали возле подъезда. Повезли в Центральное РУВД», — написала его супруга Ольга Северинец на своей странице в «Фейсбуке».

Северинец был вызван в суд Фрунзенского района Минска к 11:00 26 декабря. Его обвиняют в призывах к проведению акции протеста против интеграции с Россией, прошедшей 7 декабря. Это уже второй суд по делу политика: 18 декабря он был осужден на 15 суток административного ареста за участие в этой же акции, но вскоре после судебного заседания его отпустили на свободу.

Сегодня в 12:00 организаторы кампании «Абаронім незалежнасць», куда входит Северинец, планируют обсудить формат проведения акций в поддержку независимости Беларуси, в том числе акции, запланированной на 29 декабря. Заседание объявлено закрытым, в 14:00 по его итогам пройдет пресс-конференция.

Уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.