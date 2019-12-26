Первым замглавы Минприроды назначили 60-летнего бывшего вице-спикера парламента

Александр Лукашенко 26 декабря назначил Болеслава Пирштука первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Источник: dneprovec.by

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В 2016 году Болеслав Пирштук стал депутатом Палаты представителей и вице-спикером парламента. До работы в овальном зале он занимал должность зампреда Гомельской области по экономике.

После избрания нового парламента Пирштук признался, что в Гомель возвращаться не собирается и намерен трудоустраиваться в Минске.