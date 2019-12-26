Жительница Витебска 20 лет получала две пенсии

Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор 76-летней мошеннице.

Суд наказал женщину тремя годами лишения свободы, однако наказание не приведут в исполнение, если в течение двух лет женщина не совершит нового преступления, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Следствие установило, что женщина почти 20 лет получала пенсию за выслугу лет, используя заведомо подложные документы: представление колхоза «Красный Октябрь» Городокского района для назначения пенсии, рукописную копию трудовой книжки, справку о зарплате за время работы в колхозе, справку из яслей-сада № 17 Ленинабада (сейчас — Худжанд, Таджикистан) о работе воспитателем. Однако в этих организациях женщина не работала.

В 1995 году обвиняемая предоставила эти документы в отдел соцзащиты населения Слонимского горисполкома и заполнила заявление о назначении пенсии за выслугу лет.

В 1999 году пенсионерка переехала в Витебск. Здесь она также написала заявление на выплату пенсии. Более того, указала в документах, что другие выплаты не получает. Ей начислили еще одну пенсию, и женщина регулярно получала ее практически 20 лет.