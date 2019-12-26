В Минске судят более десяти участников акций протеста против интеграции с Россией

В Минске проходят суды над участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря — запланировано более 15 судебных заседаний.

На всех участников акций составлены протоколы за участие в «несанкционированном массовом мероприятии», сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Активистку Елену Толстую оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и задержали прямо в зале суда: судья назначил ей помимо штрафа 5 суток ареста. Активистка объявила голодовку.

Наталья Саматыя, Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп, Роман Герасимович, Алесь Логвинец, Виктор Ковальков (отец Викентий) получили штраф 30 базовых величин (765 рублей). Дмитрию Казакевичу назначили штраф в размере 50 базовых величин, или 1275 рублей.

Уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.