Лукашенко назначил новых замминистров и глав райисполкомов

Президент рассмотрел кадровые вопросы 26 декабря, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Глава государства назначил:

Сергея Терентьева — послом Беларуси в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;

Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Он также дал согласие на назначение:

Болеслава Пирштука — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;

Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;

Анатолия Бубена — председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;

Игоря Шустова — генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;

Андрея Андреева — генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китайская Народная Республика);

Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;

Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;

Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;

Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;

Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;

Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;

Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;

Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;

Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;