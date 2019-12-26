Лукашенко назначил новых замминистров и глав райисполкомов
Президент рассмотрел кадровые вопросы 26 декабря, сообщает его пресс-служба.
Глава государства назначил:
- Сергея Терентьева — послом Беларуси в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
- Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Он также дал согласие на назначение:
- Болеслава Пирштука — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;
- Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;
- Анатолия Бубена — председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
- Игоря Шустова — генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
- Андрея Андреева — генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китайская Народная Республика);
- Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
- Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
- Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
- Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
- Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
- Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
- Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
- Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
- Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
- Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
- Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;
- Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
- Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
- Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;
- Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.