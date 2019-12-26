Лукашенко назначил новых замминистров и глав райисполкомов

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Президент рассмотрел кадровые вопросы 26 декабря, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Глава государства назначил:

  • Сергея Терентьева — послом Беларуси в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
  • Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Он также дал согласие на назначение:

  • Болеслава Пирштука — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;
  • Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;
  • Анатолия Бубена — председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
  • Игоря Шустова — генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
  • Андрея Андреева — генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китайская Народная Республика);
  • Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
  • Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
  • Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
  • Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
  • Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
  • Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
  • Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
  • Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
  • Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
  • Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
  • Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;
  • Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
  • Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
  • Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;
  • Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.
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