Навального увели силой во время обыска

Сотрудники правоохранительных органов задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск»,— написала она в Twitter.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил, что правоохранительные органы пришли в офис, когда там проходила летучка. По его словам, всех сотрудников, кроме самого Алексея Навального, уже выпустили, но были изъяты ноутбуки.

В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.







Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. pic.twitter.com/wsper3ew77 — Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019

В то же время в студию «Навальный Live», которая находится в другом помещении, пришли омоновцы.

Сотрудники ФБК связывают обыски и задержание с запланированным на сегодня прямым эфиром с участием Навального.