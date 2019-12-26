Навального увели силой во время обыска
Сотрудники правоохранительных органов задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск»,— написала она в Twitter.
Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил, что правоохранительные органы пришли в офис, когда там проходила летучка. По его словам, всех сотрудников, кроме самого Алексея Навального, уже выпустили, но были изъяты ноутбуки.
В то же время в студию «Навальный Live», которая находится в другом помещении, пришли омоновцы.
Сотрудники ФБК связывают обыски и задержание с запланированным на сегодня прямым эфиром с участием Навального.