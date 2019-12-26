Навального увели силой во время обыска

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Сотрудники правоохранительных органов задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск»,— написала она в Twitter.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил, что правоохранительные органы пришли в офис, когда там проходила летучка. По его словам, всех сотрудников, кроме самого Алексея Навального, уже выпустили, но были изъяты ноутбуки.

В то же время в студию «Навальный Live», которая находится в другом помещении, пришли омоновцы.

Сотрудники ФБК связывают обыски и задержание с запланированным на сегодня прямым эфиром с участием Навального.
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Тэги: Фонд борьбы с коррупцией российская оппозиция Персона: Кира Ярмыш Алексей Навальный Город: Москва

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