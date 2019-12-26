Лукашенко: государство ни в коем случае не может уйти из сферы производства алкоголя

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В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена, заявил Александр Лукашенко, обращаясь к Анатолию Бубену, кандидатуру которого он согласовал на должность председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности.

По словам Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в плане производства и продажи алкоголя.

«Но если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — цитирует главу государства его пресс-служба.


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Лукашенко подчеркнул, что необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, а также контролировать их продажи на рыночных условиях. В то же время, добавил он, государство должно нести ответственность за качество продукции.

Бывшего председателя «Белгоспищепрома» Александра Забелло, который недавно покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл Групп», Лукашенко назвал хорошим специалистом. При этом он подчеркнул недопустимость такой работы.

«Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет, — заявил Лукашенко. — Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю».

Бывшему руководителю «Белгоспищепрома» он пообещал найти «крепкий район», чтобы тот доказал свои руководящие качества. «Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции», — предупредил Лукашенко.

У Бубена глава государства поинтересовался, насколько хорошо тот знает сферу деятельности. Новый руководитель «Белгоспищепрома» рассказал, что работает в этой системе с 1999 года — свою карьеру он начинал с Гродненского ликеро-водочного завода.

«Знаю руководящий состав, чем занимается эта структура. При мне сменились четыре председателя концерна. С удовольствием хотел бы вернуться в эту производственную сферу», — цитирует Бубена пресс-служба президента.
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Тэги: алкоголь акцизы на алкоголь производство алкоголя Белгоспищепром Персона: Анатолий Бубен Александр Лукашенко Александр Забелло

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