ГАИ будет руководствоваться новыми критериями при установке мобильных камер контроля скорости

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Об этом заявил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк на брифинге 26 декабря.

Видеозапись ответов Корзюка на вопросы журналистов опубликована в телеграм-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

«На сегодняшний день на территории Республики Беларусь работают 540 датчиков контроля скорости, — сказал Корзюк. — Из них есть 57 мобильных датчиков, которые каждый месяц меняют свою дислокацию. И этот месяц не стал исключением, поэтому мы более детально подошли к этому вопросу. Могу сказать, что в ближайшее время датчики контроля скорости появятся, поскольку их необходимость, конечно же, нужна».


ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

По словам Корзюка, ничего лучше камер фиксации скорости в плане детального контроля и неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения пока не придумали, в том числе в Европе.

«Но места установки этих датчиков будут определяться немножко по другим критериям, — сказал Корзюк. — В большей степени эти критерии будут связаны с местами концентрации, где есть зависимость дорожных происшествий от скорости, то есть там, где есть превышение установленной скорости и причиной происшествия является именно сама скорость».

16 декабря этого года на совещании по вопросам применения мер административной ответственности Александр Лукашенко заявил, что за неполные пять лет к административной ответственности привлечены около 3,5 млн граждан, причем более 80% административных правонарушений составили нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.

Глава государства отметил, что фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона. «Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами», — сказал Лукашенко.

Он поручил «тщательно разобраться в ситуации» и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения, а не «вешать на него ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения».

Вскоре после совещания мобильные камеры контроля скорости исчезли.
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Тэги: скорость ГАИ видеофиксация Персона: Дмитрий Корзюк

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