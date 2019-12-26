Кампания «Абаронім незалежнасць» требует прекратить репрессии в отношении активистов

Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» требуют от властей Беларуси прекратить репрессии в отношении активистов, выступающих за независимость.

В тексте обращения, который зачитал 26 декабря на пресс-конференции председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов, указывается, что участники совещания в поддержку Независимости, требуют «прекратить репрессии и судебное преследование граждан и активистов, выступающих за независимость Республики Беларусь и действующих таким образом в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. Обращаемся к белорусскому народу, призываем быть солидарными с теми, кто попал под репрессии, и поддержать их, присоединившись к защите белорусской независимости всеми доступными способами».

Организаторы кампании напоминают, что несколько активистов и лидеров, которые отстаивают независимость Беларуси, уже арестованы. Это Евгений Афнагель, Дмитрий Урбанович, Максим Винярский. Кроме того, сегодня задержаны Павел Северинец и Елена Толстая.

Как добавил Борисов, все желающие помочь задержанным либо их семьям могут оставить пожертвования в офисе партии БСДП по адресу: Кульман, 9, помещение 608.