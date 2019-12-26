Узбекистан хочет увеличить количество полетов между Ташкентом и Минском

Посол Насирджан Юсупов считает необходимым организовать ежедневные авиарейсы в Минск из Узбекистана. Об этом он заявил 26 декабря на пресс-конференции в Минске.

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По словам узбекского дипломата, сегодня национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» совместно с «Белавиа» организованы полеты между Ташкентом и Минском три раза в неделю.

«Летают полные борта три раза в неделю. Этого явно недостаточно, и мы надеемся, что к весне следующего года будет организован четвертый рейс в неделю. Я считаю, что необходима более активная работа и «Белавиа». Я лично считаю, что должны быть доведены ежедневные перелеты, чтобы они соединяли если не с Ташкентом, то с Самаркандом или Бухарой. Это вполне реально», — сказал Юсупов.

Нынешнее положение ненормальное и билеты на самолеты достать сложно, констатировал посол. «Но с другой стороны, стоимость билетов очень высокая», — подчеркнул он.

По информации дипломата, узбекская авиакомпания дает скидки на группу из 10 и более человек. Однако, по его мнению, необязательно формировать большие группы туристов, можно было бы давать скидки и для группы в пять-семь человек.

«Здесь должна быть более гибкая тарифная политика. Это вопрос к монополистам. В Узбекистане работа по конкуренции проводится, и это тоже даст положительный результат», — подчеркнул Юсупов.