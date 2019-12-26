Школа № 141 стала победителем турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup

Завершился розыгрыш ежегодного школьного турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup. Лучшей стала команда школы № 141.

В третьем по счету турнире приняли участие команды 24 минских школ. Участники были разделены на четыре группы и сыграли друг с другом по круговой системе. Победители групп — школы №№ 15, 97 и 141, а также гимназия № 50 — вышли в финал четырех, где и разыграли титул.

Все участники соревнований получили спортивный инвентарь, который был предоставлен Белорусской федерацией футбола. Команды, которые вышли в финал, дополнительно получили ценные призы и подарки от мини-футбольного клуба «Столица». Команда-победитель была награждена денежным сертификатом на приобретение электронного оборудования.

Турнир организован совместными усилиями частного мини-футбольного клуба «Столица», Комитетом по образованию Мингорисполкома, ассоциацией «Белорусская федерация футбола».