Ребята из школы, где учится Коля Лукашенко, привезли новогодние подарки в дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Ученики Острошицко-Городокской средней школы накануне Нового года посетили минский дом-интернат для престарелых и инвалидов на улице Ваупшасова.


Любимый наследник. Николаю Лукашенко исполнилось 15 лет

Школа, где учится младший сын белорусского президента Николай Лукашенко, уже давно шефствует над домом-интернатом. Коля Лукашенко и его одноклассники неоднократно привозили сюда фрукты и овощи с президентского подворья, готовили для подопечных интерната праздничные программы. В прошлом году дом-интернат получил в подарок двух коз, а годом ранее — двух кроликов

В этот раз школьники привезли, если судить по телевизионному репортажу, не менее девяти телевизоров LG, не менее пяти мини-холодильников «Атлант», несколько комплектов реабилитационного оборудования, множество больших корзин с фруктами, соками, мёдом и другими продуктами питания.

Возникает вопрос, неужели это школьники и их родители сбросились на такие дорогие подарки? Или презенты, используя свою должность, обеспечил родитель одного всем известного ученика?

Кстати, судя по всему, в этот раз Николай Лукашенко не участвовал в поездке в дом-интернат. По крайней мере, в телерепортаже его не показали и о нем не упоминали.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: дом-интернат Персона: Николай Лукашенко Город: Минск

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