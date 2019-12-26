В Беларуси ждут президента Казахстана

Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь состоится в 2020 году, сообщил посол этой страны в Минске Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции 26 декабря.

По его словам, договоренность о визите была достигнута по итогам посещения Нур-Султана Александром Лукашенко в октябре нынешнего года.

Бейсенбаев также сообщил, что в начале следующего года в Беларусь приедет торговая миссия Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.

«Мы ожидаем, что в ходе переговоров будет обсужден вопрос об увеличении торговой доли казахстанской продукции на белорусском рынке», — сказал дипломат.

Он напомнил, что на казахстанско-белорусском бизнес-форуме 24 октября в Нур-Султане были заключены контракты на 75 млн долларов.

Подписано 15 документов в агропромышленном комплексе, машиностроении, фармацевтике. Кроме того, стороны заключили соглашение о приобретении в 2020 году казахстанской стороной белорусской сельхозтехники на сумму более 40 млн долларов.

Бейсенбаев отметил, что по итогам 10 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 5,9% и составил 811,9 млн долларов. Импорт из Беларуси в Казахстан составил 685,5 млн долларов (+1,8% к аналогичному периоду 2018 года). Экспорт из Казахстана в Беларусь увеличился на 36,7% до 125,5 млн долларов. При этом экспорт сельхозпродукции и других видов продовольствия вырос в 3,3 раза и составил 12,5 млн долларов.

«Казахстан по-прежнему входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ. Наша страна заинтересована во взаимном увеличении товарооборота, в том числе в выравнивании торгового баланса. В этих целях в текущем году отраслевыми ведомствами двух стран был согласован перечень из 44 товарных позиций, которые Казахстан может поставлять в Беларусь. Среди этих товаров — пищевая продукция, металлические изделия, сплавы, а также продукция химической промышленности», — сообщил дипломат.

Беларусь и Казахстан уделяют особое внимание промышленной кооперации, отметил посол. В Казахстане работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования с участием БелАЗа, МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа, «Бобруйскагромаша» и др. В Беларуси также работают предприятия с казахстанским капиталом.

В ближайшие годы планируется создание казахстанско-белорусского предприятия по производству биологических ветеринарных препаратов, отметил Бейсенбаев. В этих целях в октябре в рамках заседания рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества был подписан соответствующий меморандум между ОАО «БелВитунифарм» (Беларусь) и Тоо Weider Pharm (Казахстан).