Северинца отправили на 15 суток в ЦИП на Окрестина

26 декабря сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей) и помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина по ранее вынесенному приговору. Об этом сообщила БелаПАН его жена Ольга.

18 декабря суд Советского района Минска осудил Павла Северинца на 15 суток ареста за участие в несанкционированной уличной акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. Однако сразу после суда он был отпущен на свободу.

Сегодня суд Фрунзенского района Минска рассмотрел еще одно административное дело Северинца — за призывы к проведению той же самой акции. Судья Алла Скуратович признала его виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наказать штрафом в размере 50 базовых величин.

Присутствовал ли Северинец на сегодняшнем заседании суда, неизвестно. Политик был задержан сегодня примерно в 11:40 при выходе из дома. Он направлялся на заседание актива кампании «Абаронім незалежнасць», где обсуждался формат проведения очередной акции в поддержку независимости Беларуси, запланированной на 29 декабря.

Несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.