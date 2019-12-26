Северинца отправили на 15 суток в ЦИП на Окрестина

/ Общество
Просмотров: 118

26 декабря сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей) и помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина по ранее вынесенному приговору. Об этом сообщила БелаПАН его жена Ольга.


Павел Севярынец. НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ. Гульня ў дурня дарожнымі картамі на Беларусь

18 декабря суд Советского района Минска осудил Павла Северинца на 15 суток ареста за участие в несанкционированной уличной акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. Однако сразу после суда он был отпущен на свободу.

Сегодня суд Фрунзенского района Минска рассмотрел еще одно административное дело Северинца — за призывы к проведению той же самой акции. Судья Алла Скуратович признала его виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наказать штрафом в размере 50 базовых величин.

Присутствовал ли Северинец на сегодняшнем заседании суда, неизвестно. Политик был задержан сегодня примерно в 11:40 при выходе из дома. Он направлялся на заседание актива кампании «Абаронім незалежнасць», где обсуждался формат проведения очередной акции в поддержку независимости Беларуси, запланированной на 29 декабря.

Несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: административный арест ЦИП на Окрестина БХД Персона: Павел Северинец Алла Скуратович Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Адраджэнне 2000-х

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Адраджэнне 2000-х

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Лінія фронту

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Лінія фронту

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Адраджэнне 1990-х

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Адраджэнне 1990-х

БХД: деньги ЕС должны улучшать жизнь белорусов, а не поддерживать режим

БХД: деньги ЕС должны улучшать жизнь белорусов, а не поддерживать режим