Северинца отправили на 15 суток в ЦИП на Окрестина
26 декабря сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей) и помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина по ранее вынесенному приговору. Об этом сообщила
18 декабря суд Советского района Минска осудил Павла Северинца на 15 суток ареста за участие в несанкционированной уличной акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. Однако сразу после суда он был отпущен на свободу.
Сегодня суд Фрунзенского района Минска рассмотрел еще одно административное дело Северинца — за призывы к проведению той же самой акции. Судья Алла Скуратович признала его виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наказать штрафом в размере 50 базовых величин.
Присутствовал ли Северинец на сегодняшнем заседании суда, неизвестно. Политик был задержан сегодня примерно в 11:40 при выходе из дома. Он направлялся на заседание актива кампании «Абаронім незалежнасць», где обсуждался формат проведения очередной акции в поддержку независимости Беларуси, запланированной на 29 декабря.
Несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.