Зарплата упала даже у минчан

Столичные статистики отмечают, что в ноябре 2019 года начисленная средняя зарплата в белорусской столице составила 1.537,7 рубля, что на 3,9 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в октябре.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018-го увеличилась на 5,3%.

Самую высокую зарплату в столице в ноябре получили IT-специалисты — в среднем 4.517,9 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.295,2 рубля; воздушного транспорта — 2.812,7; телекоммуникационной сферы — 2.035,6; химической промышленности — 2.007,8; нефтепереработки — 1.614,3; финансового и страхового сектора — 1.809,7; оптовики — 1.794,1; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.775,1; ученые — 1.650,6 рубля.

Самая низкая зарплата была у работников столичных библиотек, архивов, музеев (770,4 рубля) и социальных работников (843,8 рубля).

В ноябре 2019 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.293,1 рубля; в строительстве — 1.572,8; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.369,3; розничной торговле — 1.208,7; образовании — 1.016,6. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.165,2 рубля.

В целом по стране наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в ноябре была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 922 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 975,4 рубля, в Витебской — 944,2, Гомельской — 997,1, Гродненской — 983,1, Минской — 1.100,8.