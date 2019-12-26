Посол Узбекистана считает, что Беларуси нужны гастрабайтеры

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Белорусские предприятия заинтересованы в привлечении рабочей силы из Узбекистана, считает посол этого среднеазиатского государства Насирджан Юсупов.

«Белорусские предприятия проявляют интерес к привлечению рабочей силы из Узбекистана. У нас была встреча с рядом руководителей строительных организаций Беларуси, которые говорили: мы бы с удовольствием привлекли рабочих из Узбекистана», — отметил дипломат 26 декабря на пресс-конференции в Минске.


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По его словам, белорусская сторона предложила вполне приемлемое положение для узбекских работников: нормальные бытовые условия, предоставление общежития, контракты, медстраховка и другое.

«Это цивилизованные условия, и они могут устроить узбекскую сторону. У Беларуси есть заинтересованность, а у Узбекистана — возможность предоставить такую рабочую силу», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Узбекистан сейчас рассматривает возможность вступления в ЕАЭС и в следующем году «будет вестись активная работа по условиям вступления». «Благодаря вступлению в ЕАЭС мы можем решить очень важную для Узбекистана проблему трудовых мигрантов. У нас очень много молодежи сейчас работает в России и Казахстане», — сказал Юсупов.

Посол сообщил, что в Беларуси в вузах обучается более 1 тыс. студентов из Узбекистана. Они учатся по совместным программам: например, два года в Узбекистане, два — в Беларуси.

«Нам это необходимо и выгодно. Мы понимаем, что возможности высших учебных заведений Беларуси очень большие, материальная база, преподавательский состав. Для того чтобы они работали на полную мощь, нужны студенты, в том числе из Узбекистана», — подчеркнул Юсупов.

Кроме того, отметил дипломат, в Ташкенте создан совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, планируется создание совместного института по материаловедению.
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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Насирджан Юсупов

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