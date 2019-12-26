Беларусь и ЕС стали меньше торговать

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Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—октябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом снизился на 9% до 13 млрд 85,4 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 17,4% до 7 млрд 132,3 млн долларов (увеличение в январе—октябре 2018-го по отношению к 10 месяцам 2017 года составляло 41,2%), импорт вырос на 3,8% до 5 млрд 953,1 млн (+8,7%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе—октябре 2019 года составило 1 млрд 179,2 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—октябре 2019 года на долю стран ЕАЭС приходилось 43,8% (в январе—октябре 2018-го — 40,7%), России — 40,8% (37,9%), ЕС — 26,1% (30,5%), остальных стран — 30,1% (28,8%). Импорт из стран ЕАЭС составил 55,9% общего объема импорта (в январе—октябре 2018 года — 59,6%), из России — 55,5% (59,3%), стран ЕС — 18,7% (18%), остальных стран — 25,4% (22,4%).

В январе—октябре нынешнего года зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 201 страной. Товары поставлялись на рынки 173 государств, импортировалась продукция из 184 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси являлись Россия (48,7% всего объема товарооборота), Украина (8,3%), Китай (6,3%), Германия (4,3%), Великобритания (3,8%), Польша (3,7%), Литва (2%), Нидерланды (1,7%).

Товарооборот с Россией по итогам десяти месяцев 2019 года составил 28 млрд 830 млн долларов, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 11 млрд 158 млн долларов США (+3,9%), импорт — 17 млрд 671,7 млн (-6,2%).

В Великобританию экспортировано товаров на 1 млрд 855,2 млн долларов (-19,1%), импортировано — на 212,4 млн (-6%). Товарооборот снизился на 20% до 2 млрд 241,4 млн долларов.

Объем товарооборота в Украину составил 4 млрд 888,7 млн долларов (+5,6%), в том числе экспорта — 3 млрд 491,5 млн (+0,4%), импорта — 1 млрд 397,2 млн долларов (+21,2%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 670 млн долларов (-48,8%), импортировано — на 344,8 млн (+33,3%). В целом товарооборот снизился на 35,2% до 1 млрд 14,9 млн долларов.

Товарооборот с Германией снизился на 6,8% и составил 2 млрд 525,1 млн долларов. Экспорт упал до 1 млрд 96,3 млн долларов (-10,9%), импорт — до 1 млрд 428,8 млн (-3,4%).

Объем экспорта в Литву снизился до 894,4 млн долларов (-7,4%), импорта — увеличился до 318,5 млн (+14,6%). В целом товарооборот снизился на 2,5% до 1 млрд 213 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 578,8 млн долларов (+62%), импортировано из Китая — на 3 млрд 130,5 млн (+21,7%).  Товарооборот составил 3 млрд 709,3 млн долларов (+26,6%).

Товарооборот с Польшей вырос на 3,7% до 2 млрд 183,2 млн долларов. Экспорт составил 1 млрд 83,8 млн долларов (-3,4%), импорт — 1 млрд 99,4 млн (+11,9%).

В Латвию экспорт составил 355,7 млн долларов (-18,4%), импорт — 75,6 млн (+2,7%), товарооборот — 431,3 млн (-15,4%).

Товарооборот с Италией снизился на 2% до 726,7 млн долларов. Экспорт составил 81,7 млн долларов (-18,2%), импорт — 645,2 млн (+0,5%).

Экспорт в США составил 171,9 млн долларов (-15,5%), импорт — 544,1 млн (+53,2%). В целом товарооборот вырос на 28,2% до 716 млн долларов.

Объем товарооборота с Францией составил 383,1 млн долларов (+19,2%), экспорт — 92,6 млн (+61,1%), импорт — 290,5 млн (+10,1%).

Экспорт в Турцию снизился до 115,5 млн долларов (-27,5%), импорт — до 630,4 млн (-5,7%). В целом товарооборот составил 745,9 млн долларов (-9,9%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов.
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Тэги: внешняя торговля

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