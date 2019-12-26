В Москве вандалы осквернили могилу Децла

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Могила Кирилла Толмацкого (более известен как рэпер Децл) подверглась нападению вандалов.

По словам матери музыканта, происшествие произошло в ночь на 26 декабря. Когда женщина пришла на кладбище, то увидела обугленный крест и сожженную ограду.

В администрации ей сказали, что, несмотря на наличие видеокамер, записей нет, так как «большой брат» не работает, сообщает Mash.

Популярный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в 35 лет.

Он был похоронен на Пятницком кладбище российской столицы.

Как ранее писали Naviny.by, один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.

В сети появилось видео реанимационных мероприятий по спасению артиста. Увы, медикам не удалось завезти его сердце.

 
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Тэги: вандализм Персона: Децл Город: Москва

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