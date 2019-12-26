Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год

/ Политика
Просмотров: 203

Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год, сообщила пресс-служба президента.

В 2020 году планируется подготовить 30 проектов законов.

В их числе как принципиально новые законы (например, проекты законов «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», «О саморегулируемых организациях», «О лицензировании», «О волонтерской деятельности»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.

В 2020 году также запланирована разработка концепций законов «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».

«Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского руководителя.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Палата представителей Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Фоторепортаж. «Палата» № 7 начала работу

Фоторепортаж. «Палата» № 7 начала работу

Парламент будет паинькой. Лукашенко не до игр, его ожидают трудные времена

Парламент будет паинькой. Лукашенко не до игр, его ожидают трудные времена

Чиновники, врачи, комсомольцы и просто красавица. Из кого собрали новую Палату

Чиновники, врачи, комсомольцы и просто красавица. Из кого собрали новую Палату

Стерильный парламент. Почему власти включили на выборах защитный режим

Стерильный парламент. Почему власти включили на выборах защитный режим