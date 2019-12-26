Игорь Стасевич признан лучшим футболистом 2019 года
Хавбек национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом страны 2019 года.
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- Руслан Батенков: Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич;
- Дмитрий Яненко: Павел Нехайчик, Станислав Драгун, Юрий Кендыш.
Ранее лучшими футболистами года становились: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989);
- Сергей Алейников (1984, 1986, 1988);
- Александр Метлицкий (1990);
- Юрий Курбыко (1991);
- Андрей Зыгмантович (1992, 1994);
- Сергей Герасимец (1993);
- Валентин Белькевич (1995);
- Владимир Маковский (1996);
- Андрей Лаврик (1997);
- Александр Хацкевич (1998, 2000);
- Сергей Гуренко (1999);
- Геннадий Тумилович (2001);
- Александр Глеб (2002, 2003, 2005-2008);
- Максим Ромащенко (2004);
- Александр Кульчий (2009);
- Юрий Жевнов (2010);
- Александр Гутор (2011);
- Ренан Брессан (2012);
- Тимофей Калачев (2013, 2016);
- Сергей Кривец (2014);
- Игорь Стасевич (2015, 2018-2019);
- Михаил Гордейчук (2017).