Игорь Стасевич признан лучшим футболистом 2019 года

Хавбек национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом страны 2019 года.

Как пишет «Прессбол» , он набрал в традиционном опросе издания 849 баллов. На втором месте оказался капитан нашей национальной команды Александр Мартынович (504), на третьем — полузащитник сборной и БАТЭ Станислав Драгун (418).

Представители информационной компании БелаПАН также принимали участие в голосовании:

Руслан Батенков: Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич;

Дмитрий Яненко: Павел Нехайчик, Станислав Драгун, Юрий Кендыш.

Ранее лучшими футболистами года становились: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989);