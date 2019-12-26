Игорь Стасевич признан лучшим футболистом 2019 года

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Хавбек национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом страны 2019 года.

Как пишет «Прессбол», он набрал в традиционном опросе издания 849 баллов. На втором месте оказался капитан нашей национальной команды Александр Мартынович (504), на третьем — полузащитник сборной и БАТЭ Станислав Драгун (418).

Представители информационной компании БелаПАН также принимали участие в голосовании:

  • Руслан Батенков: Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич;
  • Дмитрий Яненко: Павел Нехайчик, Станислав Драгун, Юрий Кендыш.

Ранее лучшими футболистами года становились: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989);

  • Сергей Алейников (1984, 1986, 1988);
  • Александр Метлицкий (1990);
  • Юрий Курбыко (1991);
  • Андрей Зыгмантович (1992, 1994);
  • Сергей Герасимец (1993);
  • Валентин Белькевич (1995);
  • Владимир Маковский (1996);
  • Андрей Лаврик (1997);
  • Александр Хацкевич (1998, 2000);
  • Сергей Гуренко (1999);
  • Геннадий Тумилович (2001);
  • Александр Глеб (2002, 2003, 2005-2008);
  • Максим Ромащенко (2004);
  • Александр Кульчий (2009);
  • Юрий Жевнов (2010);
  • Александр Гутор (2011);
  • Ренан Брессан (2012);
  • Тимофей Калачев (2013, 2016);
  • Сергей Кривец (2014);
  • Игорь Стасевич (2015, 2018-2019);
  • Михаил Гордейчук (2017).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Игорь Стасевич

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