«Прессбол» назвал человека года
Ведущее спортивное издание Беларуси — газета
Как сообщается, им признана двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен.
«Чем глубже погружаешься в ее жизнь, тем лучше понимаешь, как же мы все-таки угадали с победителем в самой престижной номинации "Человек года"», — сказано в редакционной статье.
«ПБ» определяет человека года с 1992 года. Вот, кто становился лауреатом:
1992 — Спартак Миронович;
1993 — Геннадий Карпенко;
1994 — Владимир Бодров;
1995 — Александр Борисов;
1996 — Камандар Маджидов;
1997 — Александр Лукашенко;
1998 — Валерий Чертков;
1999 — Анатолий Капский;
2000 — Эдуард Малофеев;
2001 — Иван Иванков;
2002, 2003 не определен;
2004 — Юрий Чиж;
2005 — Владимир Самсонов;
2006 — Глен Хэнлон;
2007 — Анатолий Буяльский;
2008 — Анатолий Капский;
2009 — Владимир Шантарович;
2010 — Николай Козеко;
2011 — Сергей Рутенко;
2012 — Александра Герасименя;
2013 — Сергей Рутенко;
2014 — Клаус Зиберт;
2015 — Александр Мешков;
2016 — Александр Трипуть;
2017 — Сергей Долидович;
2018 — Анатолий Капский.