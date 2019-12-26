«Прессбол» назвал человека года

Ведущее спортивное издание Беларуси — газета «Прессбол» — назвало человека года.

Фото из архива БелаПАН

Как сообщается, им признана двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен.

«Чем глубже погружаешься в ее жизнь, тем лучше понимаешь, как же мы все-таки угадали с победителем в самой престижной номинации "Человек года"», — сказано в редакционной статье.

«ПБ» определяет человека года с 1992 года. Вот, кто становился лауреатом:

1992 — Спартак Миронович;

1993 — Геннадий Карпенко;

1994 — Владимир Бодров;

1995 — Александр Борисов;

1996 — Камандар Маджидов;

1997 — Александр Лукашенко;

1998 — Валерий Чертков;

1999 — Анатолий Капский;

2000 — Эдуард Малофеев;

2001 — Иван Иванков;

2002, 2003 не определен;

2004 — Юрий Чиж;

2005 — Владимир Самсонов;

2006 — Глен Хэнлон;

2007 — Анатолий Буяльский;

2008 — Анатолий Капский;

2009 — Владимир Шантарович;

2010 — Николай Козеко;

2011 — Сергей Рутенко;

2012 — Александра Герасименя;

2013 — Сергей Рутенко;

2014 — Клаус Зиберт;

2015 — Александр Мешков;

2016 — Александр Трипуть;

2017 — Сергей Долидович;

2018 — Анатолий Капский.