Правозащитники: задержан экс-кандидат в депутаты Станислав Шашок

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Экс-кандидат в депутаты Палаты представителей, активист кампании Legalize Belarus Станислав Шашок задержан в подъезде собственного дома.

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна/Права человека в Беларуси», скорее всего, его отвезли в УВД Московского района Минска. Причина задержания пока неизвестна.

26 декабря столичные суды рассматривали административные дела участников акций протеста против углубленной интеграции с Россией, которые проходили 7 и 8 декабря.

Legalize Belarus выступает за легализацию легких наркотиков и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса.
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Тэги: задержание Legalize Belarus Персона: Станислав Шашок

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