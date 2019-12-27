В Алматы разбился пассажирский самолет: число жертв продолжает расти

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Число жертв авиакатастрофы, произошедшей сегодня рано утром в Алматы, продолжает расти.

Фото из соцсетей

По информации МВД Казахстана, на данный момент официально подтверждена гибель девяти человек.

Также известно о девяти серьезно пострадавших (среди них шестеро детей).

Ранее Международный аэропорт Алматы в соих соцсетях распространил информацию: «Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа».

Через некоторое появилось новое сообщение: «Борт авиакомпании Бек Эйр потерпел крушение за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы».

И последнее на данный момент: «В 07.22 рейс авиакомпании Бэк эйр при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем микроблоге выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал помощь пострадавшим: «Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».

Полеты самолетов типа Fokker-100, который потерпел крушение, временно приостановлены.
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Тэги: Казахстан авиакатастрофа Бек Эйр Город: Алматы

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