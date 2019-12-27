В Беларусь на несколько дней придет зима

/ Общество
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В ближайшие несколько дней в Беларуси установится зимняя погода — синоптики обещают мороз и снег.

Как сообщили в Белгидромете, погоду будут формировать атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с северо-западной части Европы.

Ожидается облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (снег, мокрый снег, в восточных регионах с дождем), местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.

В некоторых районах сгустится туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный до порывистого. Максимально в течение дня воздух прогреется до -2..+4°С.

В столице также пройдет мокрый снег. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром 0..-1°С;
  • днем -1..+1°С;
  • вечером 0..-2°С.
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Тэги: мокрый снег погода

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