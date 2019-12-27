Экс-кандидат в депутаты Шашок находится в ИВС

Задержанный 26 декабря экс-кандидат в депутаты Палаты представителей, активист кампании Legalize Belarus Станислав Шашок находится в изоляторе временного содержания, сообщает «Правовая инициатива».

По уточненной информации, Шашок был задержан в подъезде собственного дома сотрудниками УВД Центрального района Минска. Ему вменяют в вину невыполнение законного требования сотрудника милиции.

17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей, на избирательном участке № 286 по столичному Юго-Западному округу № 99, произошел инцидент с участием кандидата в депутаты Станислава Шашка и его доверенного лица Петра Маркелова.

Они возмутились результатами подсчета голосов и потребовали пересчета. Во время разбирательства с членами избирательной комиссии Маркелов вел видеотрансляцию в «Фейсбуке». В ответ комиссия вызвала милицию. Маркелова задержали и увезли в РУВД, Шашок по требованию сотрудников МВД поехал за ним в другом милицейском автомобиле.

9 декабря суд Московского района Минска признал Маркелова виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и принял решение об административном аресте на 14 суток.