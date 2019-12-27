Лукашенко дал Венедиктову выпить и закусить

Перед поездкой в Минск на интервью с Александром Лукашенко (состоялось 24 декабря) главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встречался с российскими чиновниками, в том числе с экс-послом в Минске Михаилом Бабичем, у которого был конфликт с белорусскими властями.

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«Я зашел в МИД, я зашел в Министерство обороны, поговорил с министром экономики, с его первым замом — бывшим послом в Беларуси. Я получил информацию из Администрации президента, я поговорил с министром иностранных дел Беларуси, я поговорил с белорусскими журналистами, я поговорил с нашим послом. Я готовился, короче говоря», — сказал Венедиктов в своем видеоблоге «ДайДудя».

По его словам, слушатели и читатели «Эха» прислали 2.103 вопроса. «Полночи их там листал. Интервью было абсолютно героическим... Вообще никаких ограничений по вопросам не было. Разговора не было о том, чтобы были какие-то запретные темы. И мы с Натальей Эйсмонт, пресс-секретарем Александра Лукашенко, замечательная девушка, там с ней основном разговаривали на разные другие темы, но никак не на содержание. И это, в общем, важная история для меня. Обычно пресс-службы президентов капризны и коварны. Здесь вообще ничего», — отметил Венедиктов.

«Наверное, это связано с тем, что, собственно говоря, это было даже не мое предложение, а решение Александра Григьрьевича дать интервью именно «Эху Москвы», — сказал главред радиостанции. — Тут повезло, конечно, что я оказался самым цитируемым журналистом года, и поэтому меня встретили там все разные люди, от охраны до пресс-службы: «А, журналист года у Лукашенко берет интервью, журналист года в России». Это, конечно, здорово. Никаких ограничений, просто чума».

Как отметил Венедиктов «приблизительно пятую часть вопросов» он сразу отбросил, поскольку это «внутрибелорусская политика».

«Мне говорят: «А вы знаете, он вам лапшу вешал». Дело ж не в этом. Это же не дискуссия на базаре. Задача в том, чтобы вы получили позицию лидера, которую он хочет до вас донести. И чтобы эта позиция подвергалась таким вот разворотам, поворотам», — подчеркнул Венедиктов.

В Минске перед интервью главред «Эха Москвы» встретился «с большим количеством журналистов иностранных, которые аккредитованы в Беларуси, белорусских журналистов, российских». «И все меня спрашивают: ты спросишь про обвинение в убийстве? Я говорю: ребята, вы мне задаете вопрос, который неприличен. Со мной темы не обсуждают. Понятно, что первая тема — интеграция. Если он встанет и уйдет, что я могу сказать? Ну, естественно, моя вторая тема после интеграции, и действительно, спасибо коллегам из Deutsche Welle еще раз скажу, которые мне отдельно написали это. Я ему сказал, вы все слышали про этот вопрос», — сказал Венедиктов, имея в виду недавнее интервью экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского немецкой радиостанции об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

«Мне не сказали, сколько у меня времени. Я люблю планировать, я люблю играться. И мне сказали: 45 минут у него в графике, потом у него мероприятие, но если он захочет, ты ж «понимаш». Я ж «понимаш», и я там себе развел ля-ля-труля-малину на два с половиной часа… 114 минут шло интервью. И далее, конечно, очень важно было выбирать стилистику разговора, потому что он из тех интервьюируемых, которые самозаводящиеся, самовзводящие, я бы сказал. А я с ним разговаривал последний раз в эфире давно, в начале 2000-х. Ну, за эфиром разговаривал, приезжал в сентябре, немножко поговорили», — поделился Венедиктов.

«Президент Лукашенко очень хитрый, очень ловкий, очень жесткий политик», — заявил главред «Эха Москвы». — На самом деле очень тяжело с ним разговаривать, потому что у него же тоже заготовки. Он «уходит»! Он в этом смысле очень правильно похож на покойного [экс-мэра Москвы] Юрия Михайловича Лужкова — он про свое. И поэтому здесь надо было тоненькой иголкой колоть пятку с тем, чтобы поворачивался. Но он, надо сказать, реагировал хорошо, мне понравилось, он отвечал хорошо. Он отвечал грубо, он отвечал на вопрос. Он ушел от двух вопросов, ну вы распечатку сами посмотрите, там все есть. А! Вырезано четыре секунды. Пауза была, не помню уже где. Он задумался. Я даже сначала думал не вырезать, но когда мне уже здесь стали из Москвы визжать, что никакое интервью никуда не влезает, вы охренели Алексей Алексеевич, 114 минут, это куда же оно влезет-то?»

Венедиктов сообщил, что Лукашенко подарил ему «какой-то самогон», который «пришлось сдавать в багаж», а также дал «корзину с колбасами».