Смертельное ДТП на МКАД: под колесами внедорожника погибла молодая женщина

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалась 31-летняя женщина, случилось накануне вечером на Минской кольцевой автодороге.

По предварительной информации Следственного комитета, 38-летняя женщина на «Мицубиси Паджеро» на 12-м километре внутреннего кольца сбила женщину, которая находилась на обочине.

Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными.

В настоящее время, сообщили в СК, известно, что в день аварии у водителя был день рождения, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в настоящее время Госавтоинспекция проводит республиканское спецмероприятие, направленное на пресечения вождения «под мухой».