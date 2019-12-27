Смертельное ДТП на МКАД: под колесами внедорожника погибла молодая женщина

/ Происшествия
Просмотров: 751

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалась 31-летняя женщина, случилось накануне вечером на Минской кольцевой автодороге.

По предварительной информации Следственного комитета, 38-летняя женщина на «Мицубиси Паджеро» на 12-м километре внутреннего кольца сбила женщину, которая находилась на обочине.

Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными.

В настоящее время, сообщили в СК, известно, что в день аварии у водителя был день рождения, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в настоящее время Госавтоинспекция проводит республиканское спецмероприятие, направленное на пресечения вождения «под мухой».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП МКАД пьянство за рулем Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?