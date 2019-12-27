В Беларуси упал реальный размер пенсий

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,3%, за последние 12 месяцев — вырос на 7,7%, свидетельствуют данные Белстата.

В январе 2019 года реальный размер пенсий снизился на 0,9% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,1%, марте — на 0,4%, апреле — на 0,04%. В мае он вырос на 5,8%, в июне — на 0,1%. В июле размер пенсий уменьшился на 0,2%, в августе — вырос на 6,9%. В сентябре он снизился на 0,5%, в октябре — также на 0,5%.

1 мая 2019 года трудовые пенсии были повышены на 6,1%. Средний размер пенсии по возрасту по сравнению с апрелем вырос на 24,9 рубля до 418,4.

1 августа трудовые пенсии были увеличены в среднем на 6,7% — с 405,1 до 432,3 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составил 446,8 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре 2019 года на учете состояло 2 млн 527 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 432,3 рубля (в октябре — 432,3 рубля), что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,8% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в ноябре составил 446,3 рубля (на 0,5 рубля меньше, чем в октябре), по инвалидности — 388,5 рубля (на 0,2 рубля меньше), по случаю потери кормильца — 291,7 (на 1,7 рубля меньше), социальной пенсии — 215,1 (на 0,9 рубля больше).

Александр Лукашенко, выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству не откладывая подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал официальный лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию «в хорошем здравии с активной творческой работы». «Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб», — считает Лукашенко.

В 2018 году трудовые пенсии были повышены трижды: 1 мая — на 5,2%, 1 августа — на 9,9%, 1 ноября — на 5,3%.