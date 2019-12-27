Германия завалила мир оружием

Экспорт вооружений, одобренный Кабмином ФРГ в 2019-м, достиг в ценовом выражении рекордного значения в 7,95 млрд евро.

По данным Минэкономики и энергетики, которые приводит депутаты бундестага Омид Нурипур и Севим Дагделен, по сравнению с 2018-м рост на данный момент уже составляет 65%. В минувшие три года соответствующий показатель неуклонно сокращался.

Прошлый рекорд (7,86 млрд евро) был зафиксирован в 2015-м.

В этом году самые крупные поставки были одобрены для партнера ФРГ по ЕС и НАТО — Венгрии (1,77 млрд евро), Египта (802 млн евро) и США (483 млн евро).