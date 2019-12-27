В Ивьевском районе вместо кабана подстрелили охотника
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В Ивьевском районе нелегальная охота на дикого кабана едва не закончилась трагедией.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось еще 28 сентября. Двое мужчин охотились, не имея на это лицензии.
В какой-то момент один из охотников выстрелил по неясно видному силуэту, которым оказался его знакомый. 61-летний мужчина получил тяжкое телесное повреждение.
РОСК ведет расследование этого дела по ст.155 (Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) и по ч.2 ст.295 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов).