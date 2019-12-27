Суд оштрафовал Петра Маркелова на 30 базовых величин

Суд Партизанского района 27 декабря оштрафовал активиста Петра Маркелова на 30 базовых величин (765 рублей). Такое решение вынес судья Иван Невмержицкий.

Маркелов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 23.34 КоАП. Его осудили за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией, прошедшей 7 декабря в Минске.

Активиста защищала адвокат Альвина Мингазова. В своих показаниях активист вину не признал, при этом не отрицал, что находился на площади. По его словам, он не принимал активного участия в акции, лишь фотографировал происходящее, и не выражал отношения к интеграции с РФ. Также он заявил, что не имел флагов и транспарантов и является членом Белорусской ассоциации журналистов.

Свидетелями в суде выступили сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома Александр Сокольчик и Игорь Ващенко. По словам правоохранителя, Маркелов скандировал на Октябрьской площади «Ганьба!», «Долой интеграцию!» и «Жыве Беларусь!». При этом свидетель затруднился сказать, во что был одет Маркелов, пояснив, что забыл, поскольку «прошло много акций». Он опознал Маркелова «по лицу и глазам». «Специфический парень сам по себе. Внешность запоминающаяся для сотрудника правоохранительных органов», — сказал он. В показаниях заявил, что не видел, как Маркелов снимал на фотоаппарат.

В ходе рассмотрения материалов выяснилось, что в протоколах о дате проведения акции вместо 7 декабря была указано 7 июля. Сотрудники ОМОН пояснили, что это опечатка.

По ходатайству адвоката также были допрошены свидетели защиты — Воронцов, Виняцкий, Шутов. Они утверждали, что Маркелов снимал происходящее на пленочный фотоаппарат, не скандировал лозунги и активного участия в акции не принимал.

Петр Маркелов 23 декабря освободился из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина после 14-суточного административного ареста. 9 декабря суд Московского района Минска признал его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции во время инцидента на избирательном участке № 286 по столичному Юго-Западному округу 17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей. Инцидент произошел в связи с тем, что Маркелов, который был доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка, и сам Шашок возмутились результатами подсчета голосов и потребовали пересчета. Члены избирательной комиссии вызвали милицию.

Участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря в Минске приняли около тысячи человек. Протест был приурочен к ожидавшемуся 8 декабря подписанию документов об «углубленной интеграции» в Союзном государстве.