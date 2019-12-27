Бюджетникам на 3 рубля повысили зарплату

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2019 года составила 830,4 рубля, в ноябре — 897,2 рубля, что на 2,7 рубля, или на 0,3%, больше, чем в октябре 2019 года.

По информации Национального статистического комитета, реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе-ноябре этого года по сравнению с январем-ноябрем 2018 года увеличилась на 7,9%, в ноябре 2019-го по сравнению с октябрем — на 0,1%.

Для сравнения, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-ноябре 2019 года составила 1.077,5 рубля, в том числе в ноябре — 1.113,1 рубля, что на 10,3 рубля, или на 0,9%, меньше, чем в октябре 2019 года.

О том, что зарплата работников бюджетной сферы в 2020 году будет расти опережающими темпами, заявил министр финансов Максим Ермолович 2 декабря в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ.

«Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг. Уже таких предпосылок для быстрого роста заработной платы в экономике мы не видим. Это все связано с состоянием общим рынков. Но то, что касается бюджетного сектора, — здесь заработная плата будет расти опережающими темпами», — сказал глава Минфина.

Ермолович отметил, что зарплата работников бюджетной сферы приближается к показателю 80% от среднего показателя по стране.

«Мы фактически приближаемся уже к показателю в 80% на конец года. То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране», — пояснил министр.

«Мы будем где-то на уровне 78-79% (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем, если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике», — подчеркнул Ермолович.